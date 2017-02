GENOVA. 28 FEB. Francesco Battistini si è dimesso dal gruppo consiliare dei Cinque Stelle in Regione.

Nel suo discorso Francesco Battistini ha spiegato come il metodo ‘Genova’ non stia funzionando e come anche a La Spezia ci siano dei problemi.

In pratica a Battistini non sarebbero gradite le imposizioni dei vertici del movimento pentestellato.

Battistini ha, poi, chiesto di creare un nuovo gruppo.