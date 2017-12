Bastardi ladri: rubati in ospedale i regali di Natale per i bimbi malati

Solo dei bastardi ladri avrebbero potuto arrivare a tanto. Nel reparto Pediatrico dell’ospedale Borea di Sanremo l’altra notte i malviventi hanno rubato i regalini di Natale destinati ai bimbi malati.

Sono stati trafugati anche i doni dei genitori di ex piccoli pazienti e di privati. Inoltre, come se non bastasse, è stata smontata e rubata la cucina componibile giocattolo donata da una nota azienda.

Ora è scattata la gara di solidarietà affinché anche i piccoli sfortunati possano aprire i regali a Natale, come tutti gli altri bimbi del mondo. Già oggi, davanti agli alberelli di Natale nelle le corsie, sono comparsi nuovi pacchetti natalizi che hanno rimpiazzato quelli rubati.





Intanto, sul brutto episodio indagano le Forze dell’ordine. Sembra che i ladri conoscessero bene il contesto in cui muoversi. Medici e infermieri si sono mobilitati per dare una mano agli investigatori ed acchiappare i ladri. Si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

“Atto ignobile – ha dichiarato il direttore generale Marco Damonte Prioli – come lo sono tutti i furti, ancora di più in un luogo dove la gente soffre, con l’aggravante di aver colpito la serenità dei bambini”.