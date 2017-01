Basket, Serie C Silver: Cus ospita l’Alcione Rapallo

GENOVA 13 GEN. Nella giornata di sabato il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin ospiterà al PalaCUS l’Alcione Rapallo di Leonardo Pieranti nella terza giornata di ritorno di Serie C Silver.

Dopo un girone d’andata ricco di difficoltà i rapallesi si sono rialzati. Nell’ultimo turno, infatti, è arrivata la prima gioia di questo campionato, ottenuta nel derby levantino contro Sestri Levante. Nella passata stagione l’Alcione, allora guidata da Riccardo Gaiaschi, di questi tempi si rese protagonista di una rimonta in campionato che la portò fino a conquistare la finale Playoff di Serie D, vinta ai danni di Imperia. La fase di adattamento al nuovo livello tecnico è stata più lunga del previsto sotto la guida di Leonardo Pieranti, ex giocatore ed attuale capo allenatore. All’andata gli Universitari la spuntarono alla Comunale di Rapallo non senza difficoltà.

Importante ottenere i due punti anche in funzione del calendario. Le altre due potenziali capolista, Tarros La Spezia e Sarzana, si affronteranno infatti domenica al PalaSprint.