Sarzana – 16 Marzo 2017.

SARZANA BASKET – SATRI OSPEDALETTI 102-80

Parziali: 21-21 / 48-42 / 71-60.

SARZANA BASKET: Bencaster 9, Casini 19, Salazar 21, Jonikas25, Polverini 7, Maffei 0,Tesconi12, Bardi 5, Somma 4; n.e. Dell’ Innocenti. All. Bertieri.

OSPEDALETTI: Tacconi 2, De Rinaldo 2, Reventria 0, Michelis 10, Generale 22, Cruz 14, Rossi 23, Salvatorelli 7. All. Lupi.

Arbitri: Bova e Cannata della Spezia.

Missione più che compiuta, quella del Sarzana Basket nell’ultima giornata della “regular season” della Serie C ligure maschile, con quegli oltre venti di punti di distacco inferti al Satri Ospedaletti che gli permettono di “tesaurizzare” il terzo posto; com’era negli obiettivi a questo punto.

Adesso ai biancoverdi tocca il Centro Sestri, nettamente battuto due volte finora in campionato, in quei playoff che scattano nel prossimo weekend con la formula delle tre partire: con eventuale spareggio della squadra meglio arrivata nella “stagione regolare”.

Molto bene l’attacco contro l’ Ospedaletti, soprattutto nell’ultimo quarto, meno bene la difesa su cui ora bisogna tuffarsi a lavorare in vista degli scontri finali.

A seguire poi gli altri risultati nel turno di chiusura.

Ardita Juve-Tarros Spezia 64-85, Cus Ge-Follo 90-64, Aurora Chiavari-Centro Sestri L. 64-49, Vado-Tigullio 77-66.

Ne consegue una classifica finale che recita…Tarros La Spezia punti 34, Cus Genova 32, Sarzana Basket 20, Azimut Vado Ligure 28, Tigullio S. Margherita Ligure 22, Centro Sestri Levante 20, Ospedaletti 16, Aurora Chiavari e Ardita Juventus 12, Follo 10, Alcione Athletic Rapallo (che retrocede) 4.

Infine di seguito gli accoppiamenti nei playoff: Tarros Sp–Aurora-Chiavari, Cus-Satri, Sarzana-Sestri, Azimut Vado-Tigullio S. Margherita.