Sarzana – 22/1/2018. Alla fine termina come in fondo era nei pronostici e cioè con una vittoria piuttosto netta della Tarros Spezia. Eppure, questo Sarzana Basket ormai alla sesta sconfitta di fila, probabilmente mai come questa volta in quasi due mesi ha dato l’impressione di essere tuttavia vivo e combattivo. Sarà che l’aria di derby rigenera…ma capitan Dell’ Innocenti e compagni hanno tenuto in scacco la capolista sino all’ ultimo e forse soltanto l’eccessiva foga biancoverde agli sgoccioli ha impedito una sconfitta di misura. Altra nota lieta tra le fila locali nonostante il risultato, la ricomparsa seppur in panchina della giovanissima ala-pivot Simone Maggiani, che la lista di infortunati di questi tempi (quanto meno le “promesse” Pizzanelli e Santini) ha ricondotto fra i ranghi dei padroni di casa. Adesso trasferta impegnativa a Santa Margherita Ligure contro il Tigullio Sport Team.

Questi infine gli altri risultati in quella che in Serie C Silver ligure maschile era la 13.a giornata: Ardita Juventus Albaro Ge-Aurora Chiavari 64-58, Cus Genova-Tigullio Sport Team Santa Margherita 65-51, Pegli-Azimut Vado Ligure 70-90 e Satri Sam Ospedaletti-Follo 86-45.

Ed ecco la classifica che ne consegue; Cus Ge e Tarros Sp punti 24, Azimut Vado L. 18, Tigullio Sport S. Margherita e Satri Sam Ospedaletti 14, Pegli e Aurora Chiavari 10, Sarzanba Basket 8, Ardita Juve 6, Follo 2.

SARZANA BASKET – TARROS SPEZIA 67 – 79

Parziali: 20-27 / 38-45 / 50-55.

Sarzana Bk Abravisi Basket: Bencaster 13, Dell’Innocenti 9, Casini 12, Tesconi 13, Ferrari 14, Bardi 6, Somma 0, Stagnari 0,; n.e. Petacchi e Maggiani. All. Giannetti.

Tarros La Spezia: Manzini 3, Canti 0, Pipolo13, Dalpadulo 9, Garibotto13, Peychinov 27, Fazio 0, Bracci 0, Steffanini8; n.e. Petani. All. Padovan.

Arbitri: Falletta di Genova e Mammola di Chiavari.

Nella foto capitan Simone Dell’ Innocenti durante il