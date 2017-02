Sarzana – 7 Febbraio 2017. Nessun problema, come in fondo era nei pronostici, per il Sarzana Basket nel tornare alla vittoria battendo molto nettamente (al Palabologna sarzanese) il giovanissimo Aurora Chiavari.

I biancoverdi sono partiti con capitan Dell’ Innocenti in regìa e Casini guardia, Polverini ala-guardia e Bencaster ala, Jonikas centrale. Poi via via si sono visti pure Maffei e Somma di guardia, Bardi come ala-pivot, Tesconi al centro.

Per la cronaca tra i rivieraschi Stefani e a tratti Amisano play, Frulli in alternanza col bosniaco Pantic e Segale da ala-guardia, il serbo Dmitrovic e l’albanese Begiqi e talvolta Varrone esterni; da pivot hanno giostrato Costacurta e Muzzi.

Ora un altro impegno interno e non trascendentale per i sarzanesi che attendono l’ Ardita Juve, chissà che non sia nuona occasione per incamerare ulteriori punti e stabilizzare una serie positiva, mentre la capolista Tarros Spezia appare dopo il suo turno di riposo più vicina.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel campionato di Serie C Silver ligure, era la 7.a giornata del girone di ritorno e più in generale la 17.a.

Athletic Alcione-Follo 82-88, Azimut-Ardita Juventus 78-63, Satri-Cus 67-92 e Tigullio-Centro Sestri 54-63.

Infine di seguito quella che è l’odierna classifica…Tarros La Spezia e Cus Genova punti 26, Sarzana Basket 22, Azimut Vado Ligure 20, Centro Sestri Levante e Tigullio Santa Margherita 16, Satri Ospedaletti 12, Ardita Juventus Ge 10, Follo e Aurora Chiavari 8, Athletic Alcione Rapallo 4.

SARZANA BASKET – AURORA CHIAVARI 71 – 56

Parziali: 31-13, 44-33, 58-44.

SARZANA BASKET: Dell’Innocenti 4, Casini 13, Maffei 8, Salazar 2, Somma 0, Jonikas 36, Polverini 6, Bardi 0, Tesconi 2; n.e. Stagnari. All. Bertieri.

AURORA CHIAVARI: Amisano 0, Stefani 5, Segale 0, Dmitrovic 13, Pantic 3, Varrone 2, Costacurta 4, Begiqui 5, Muzzi 12, Frulli 12. All. Marenco.

Arbitri: Nicolò Metti e Luca Falletta di Genova.