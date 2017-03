Sarzana – 25 Marzo 2016. Questi i convocati del Sarzana Basket per la partita di sabato 25/3, ore 18, a Sestri contro il Centro Sestri Levante (arbitri Stefano Cannate della Spezia e Gabriele Rigato di Rapallo) alla palestra “Canepa”: Bardi, Bencaster, Dell’Innocenti, Jonikas, Maffei, Polverini, Salazar, Somma, Stagnari e Tesconi; indisponibile Casini.

Eventuale spareggio martedì 28/3 al Palabologna sarzanese, se invece il Sarzana vince va direttamente alla semifinale contro la vincente di Satri-Cus Ge, dunque molto probabilmente quest’ultimo.

<Abbiamo battuto i sestresi in campionato due volte e di nuovo sabato scorso – ha commentato alla vigilia l’ala cubana dei biancoverdi Hector Salazar – ma abbiamo continuato a lavorare, appunto dopo la netta vittoria nel turno d’andata di questi quarti di finale, come se tali precedenti non ci fossero. Vietato abbassare la guardia>.

Questi poi gli altri quarti di finale in questa Serie C Silver ligure in programma tutti sabato 25…Aurora Chiavari-Tarros Spezia alle 21, Satri Ospedaletti-Cus Genova alle 18, Tigullio Santa Margherita-Azimut Vado Ligure alle 18.15.