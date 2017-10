Sarzana – 17/10/2017. Vittoriosa per il Sarzana Basket la prima trasferta di campionato, nonostante il match al “Maiorana” di Genova fosse cominciato in salita per i biancoverdi, soprattutto nella ricerca del canestro. Per fortuna la difesa ha nel frattempo tenuto, poi nel secondo quarto il decollo ospite, con progressi in particolare nei tiri liberi: tallone d’ Achille, questi, nell’esordio interno perso col Vado.

Nella terza frazione, quando l’assenza sul parquet di Bencaster (problemi a un ginocchio) comincia a farsi sentire, ritorno dell’ Ardita Juve. Tuttavia nel quarto quarto, altro miglioramento in confronto a una settimana prima, anziché smarrirsi nel finale…la squadra si ricompatta e stringe i denti; sino a condurre in porto il successo per 68-71.

Nota di merito particolare infine per la guardia Nicolò Pizzanelli, prodotto del “vivaio” sarzanese di annata 2001, partito in quintetto e autore dei suoi primi 2 punti.

Infine di seguito gli altri risultati in quella che in Serie C Silver ligure era la 2.a giornata.

Aurora Chiavari – Cus Genova 47-61, Tarros Spezia – Ospedaletti 59-54, Tigullio Sport Team – Pegli 68-49 e Vado – Follo 0-20 a tavolino.

ARDITA JUVENTUS GE – SARZANA BASKET 68 – 71

Parziali:15-10 / 29-33 / 50-45 / 68-71.

ARDITA JUVENTUS GENOVA: Strocchio, Demarte 8, Lotti 13, Cevasco 1, Patti Ferraris 2, Ferrari 20, Bongioanni 7, Pietronave 15, Visca 2; n.e. Frigerio. All. Chiesa.

SARZANA BASKET: Bardi 3, Casini11, Dell’Innocenti17, Ferrari18, Pizzanelli 2, Somma1, Stagnari 5, Tesconi 14; n.e. Bencaster e Santini. All. Giannetti-Bencaster.

Arbitri: Luca Ciccangeli di Imperia e Gabriele Rigato di Rapallo.