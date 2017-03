Sarzana – 18 Marzo 2017, Tempo di playoff anche per il Sarzana Basket, che sabato 18/3, attende alle ore 18.30 al Palabologna sarzanese il Centro Sestri Levante per i quarti di finale.

Il sabato successivo, alle ore 18, il turno di ritorno a Sestri; eventuale spareggio martedì 28/3, ore 20.30, invece al Palarighe poiché la miglior posizione in campionato concede ai biancoverdi di giocare in casa la “bella”.

Arbitrano Tommaso Mammola di Chiavari e Amerigo Medda di Savona.

Questi i convocati da coach Michele Bertieri: Bardi, Bencaster, Casini, Dell’ Innocenti, Jonikas, Maffei, Polverini, Salazar, Somma e Tesconi.

Infine di seguito gli altri accoppiamenti nei playoff…Tarros Sp–Aurora-Chiavari, Cus-Satri, Sarzana-Sestri, Azimut Vado-Tigullio S. Margherita.

In caso di passaggio a capitan Dell’ Innocenti e compagni toccherebbe la vincente fra Cus Genova e Satri Ospedaletti.