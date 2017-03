Sarzana – 22 Marzo 2017. Al Palabologna il Sarzana Basket inaugura in fondo brillantemente i propri playoff, battendo di netto il Centro Sestri Levante, per quanto il veemente avvio di quest’ultimo (in vantaggio, a tratti netto, per quasi mezza gara) sembra ribadire quanto questa fase del campionato sia sempre un po’ un terno al lotto.

Polverini a tenere in piedi i biancoverdi quando nel primo quarto la squadra ha dato a un certo punto l’impressione di rischiare il tracollo, poi nel secondo ecco Maffei e soprattutto Casini a suonare la carica e le cose prendono a girare bene, finché pure un Jonikas a lungo marcato con efficacia…finisce col mettere insieme il suo solito cospicuo bottino di punti. Tenuto fuori per precauzione, causa un dolore a un piede, capitan Dell’Innocenti che sarebbe entrato solo qualora il fantasma della sconfitta avesse continuato ad aleggiare sin verso la fine.

Riepilogando i sarzanesi hanno giocato con Casini e Bencaster in regìa, Polverini e Salazar ali, Jonikas al centro dove s’è visto più volte pure Tesconi; poi appunto varie comparse dell’ala-guardia Maffei e nel finale ecco pure la giovanissima guardia Somma.

Adesso il turno di ritorno sabato prossimo a Sestri.

SARZANA BASKET – CENTRO SESTRI 76-65

Parziali: 12-23 / 45-39 / 60-49.

SARZANA BASKET: Bencaster 2, Casini 14, Salazar 14, Polverini 8, Jonikas 19, Maffei 11, Tesconi 8, Somma 0; n.e. Bardi e Dell’Innocenti. All. Bertieri.

CENTRO SESTRI LEVANTE: Ferri R. 2, Poltroneri 7, Garibotto 9, Ferri E. 29, Massucco 2, Callea 0, Calzolari 16, Piardi 0; n.e. Savino, Delpino. All. Canepa.

ARBITRI: Amerigo Medda di Savona e Tommaso Mammola di Chiavari.