Basket, iniziano i play off per il Cus Genova

GENOVA 18 MAR. Oggi cominceranno i Playoff di Serie C Silver per il CUS Genova Basket, in cui i ragazzi di coach Pansolin affronteranno Ospedaletti di coach Lupi ai quarti di finale. La sconfitta di Sestri Levante rischiava di lasciare delle scorie negli Universitari, decisamente cancellate nell’ultima giornata contro Follo. In caso di sconfitta, infatti, Sarzana si sarebbe laureata seconda in Regular Season condannando i genovesi alla doppia sfida contro Sestri Levante.

Ponentini che hanno affrontato l’ultima parte della stagione con una rosa imbottita di giovani. Non per questo, tuttavia, una squadra da sottovalutare, nonostante la doppia vittoria in Regular Season. Appuntamento dunque sabato al PalaCUS per gara-1 di questi quarti di finale.