Sarzana – 24 Febbraio 2017. Solo nove, anziché i canonici dieci, i convocati dal Sarzana Basket per la partita di sabato 25/2 contro l’ Azimut al Pallone Geodetico di Vado Ligure, per la 9.a giornata del girone di ritorno e più in generale 20.a del campionato di Serie C Silver ligure: Bencaster, Casini, Dell’ Innocenti, Jonikas, Maffei, Polverini, Salazar, Sebastiani, Somma. Si gioca alle ore 18.15 e arbitrano Dario Tulumello di Pietra Ligure-Sv e Amerigo Medda di Savona.

Indisponibilità varie hanno infatti impedito di mettere insieme la solita decina di effettivi a coach Michele Bertieri, il quale comunque sembra confidare nell’attuale salute psico-fisica della squadra, al di là del fatto che magari gli elementi più importanti si direbbero presenti. Le tre nettissime vittorie consecutive, ancorché interne e su avversari di bassa classifica, parrebbero difatti aver stabilizzato l’umore della compagine e ciò non può che confortare in vista del “rush” finale verso i play-off (a tre turni dalla fine della “regular season”).

Questi poi gli altri incontri della giornata: Ardita Juve-Tigullio S. Margherita, Athletic Alcione-Satri, Centro Sestri-Follo, Cus Ge-Tarros Spezia.

Infine ecco l’odierna classifica…Tarros La Spezia punti 30, Cus Genova 28, Sarzan Basket 26, Azimut Vado L. 22, Tigullio Santa Margherita Ligure 18, Centro Sestri Levante 16, Satri Ospedaletti 14, Ardita Juventus Genova e Follo 10, Aurora Chiavari 8, Athletic Alcione Rapallo 4.

Nella foto da sinistra: mister Michele Bertieri, il d.s. Andrea Giannetti, Bardi, Sebastiani, capitan Dell’Innocenti, Salazar, Somma e il presidente Franco Zucchini