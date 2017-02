Sarzana – 16 Febbraio 2017. Risultato che si commenta da solo quello che il Sarzana Basket infligge, al Palabologna sarzanese, all’ Ardita Juventus . Solito Donatas Jonikas incontenibile in attesa che la prossima volta rientri pure Alessandro Bencaster. A proposito nel prossimo turno i biancoverdi godranno della terza partita di fila in casa. Per giunta contro il “fanalino di coda” Athletic Alcione di Rapallo.

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che, in Serie C Silver ligure, è la 7.a giornata del girone di ritorno e la 18.a in generale che registra fra l’altro il derby tra Follo e Tarros …Athletic Alcione-Azimut Vado 64-81, Aurora-Satri 73-76, Cus-Tigullio 81-63, Follo-Tarros Spezia 57-100.

Infine ecco quella che è attualmente la classifica; Tarros La Spezia e Cus Genova punti 28, Sarzana Basket 24, Azimut Vado Ligure 22, Centro Sestri Levante e Tigullio Santa Margerita 16, Satri Ospedaletti 14, Ardita Juventus Ge 10, Follo e Aurora Chiavari 8, Athletic Alcione Rapallo 4.

SARZANA BASKET – ARDITA JUVENTUS 83 – 65

PARZIALI: 22-10 / 45-25 / 60-42.

SARZANA BASKET: Dell’Innocenti 7, Casini 9, Maffei 2, Salazar 17, Jonikas 22, Polverini 14, Bardi 0, Tesconi 10,

Somma 2, Stagnari. All. Bertieri.

ARDITA JUVENTUS: Garaventa 0, Manica 10, Lotti 9, Cevasco, Ferraris G. 10, Ferraris T., Ferrari 20, Bongioanni, Rossi 6, Visca 10. All. Chiesa.

ARBITRI: Medda e Vozzella di Savona.

Nella foto, Hector Salazar con la mamma, a fine gara