Sarzana – 11 Febbraio 2017. Questi i convocati del Sarzana Basket, da coach Michele Bertieri, per la partita di sabato 11/2 (ore 18.30) contro l’ Ardita Juventus di Genova: Bardi, Casini, Dell’Innocenti, Jonikas, Maffei, Polverini, Salazar, Somma, Stagnari, Tesconi. Arbitrano i savonesi Amerigo Medda e Stefano Vozzella.

Morale biancoverde rinfrancato, dopo la caduta di Genova contro il Cus, dalla larga vittoria sull’ Aurora Chiavari al Palabologna, dove ora i sarzanesi ricevono appunto l’ Ardita Juve. Peccato per la perdurante assenza di Alessandro Bencaster causa squalifica.

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che, in Serie C Silver ligure, è la 7.a giornata del girone di ritorno e la 18.a in generale che registra fra l’altro il derby tra Follo e Tarros …Athletic Alcione-Azimut Vado, Aurora-Satri, Cus-Tigullio, Follo-Tarros Spezia.

Infine ecco quella che è attualmente la classifica; Tarros La Spezia e Cus Genova punti 26, Sarzana Basket 22, Azimut Vado Ligure 20, Centro Sestri Levante e Tigullio Santa Margerita 16, Satri Ospedaletti 12, Ardita Juventus Ge 10, Follo e Aurora Chiavario 8, Athletic Alcione Rapallo 4.

Nella foto da sinistra, il presidente Franco Zucchini, l’allenatore Michele Bertieri e il team-manager Umberto Toffi