Questi i convocati da coach Michele Bertieri per la partita che sabato 18/2 il Sarzana Basket sosterrà contro l’ Athletic Alcione di Rapallo ultimo in classifica: Bardi, Bencaster, Casini, Dell’ Innocenti, Jonikas, Maffei, Polverini, Salazar, Sebastiani, Somma.

Si gioca al Palabologna alle ore 18.30; arbitrano Stefano Oro di Genova e Raffaele Bova della Spezia.

E’ la terza gara interna consecutiva per i biancoverdi e peraltro contro avversari tutt’altro che trascendentali. <Siamo tuttora una squadra convalescente per aver reso finora di meno di quanto tutti si aspettavano– afferma in proposito il capo della tifoseria sarzanese Paolo Bufano – e la speranza è che questa serie di gare facili possa portare a un riassestamento della situazione, che ci possa permettere di arrivare adeguatamente ai playoff, con le nostre ambizioni di vittoria del campionato ancora intatte>.

Questi infine gli altri incontri in quella che, in Serie C Silver ligure, è l’8.a giornata del girone di ritorno (19.a in generale)…Azimut Vado Ligure-Follo, Satri Ospedaletti-Ardita Juventus, Tarros Spezia-Centro Sestri, Tigullio S. Margherita-Aurora Chiavari.