Sarzana – 4 Marzo 2017. Stavolta i convocati del Sarzana Basket ci sono tutti e dieci. Coach Michele Bertieri ha diramato la lista nettamente più tardi del solito, poiché ha dovuto fare i conti con più di un acciacco, ma alla fine l’elenco ammonta a una decina di effettivi come dovrebbe essere sempre. Per la cronaca si tratta di: Bardi, Bencaster, Casini, Dell’ Innocenti, Jonikas, Maffei, Polverini, Salazar, Somma, Stagnari.

Rispetto alla trasferta a Vado Ligure dunque le premesse sono migliori, ora l’importante è non ripetere la serie di errori costati la netta sconfitta contro l’ Azimut, a cominciare dai nervi a fior di pelle.

L’avversario da battere stavolta è il Follo nel derby che attende i biancoverdi al Palamariotti spezzino, sabato 4/3, ore 18.30. Arbitrano Stefano Cannate della Spezia e Gabriele Rigato di Rapallo.

Poi si chiuderà la “regular season” al Palabologna sarzanese contro il Satri Ospedaletti.

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che la 10.a giornata del girone di ritorno, più in generale la 21.a e penultima della “regular season”; Centro Sestri-Cus Ge, Satri Ospedaletti-Azimut Vado, Tarros Spezia-Aurora Chiavari, Tigullio S. Margherita-Athletic Alcione.

Infine ecco l’odierna classifica…Cus Genova e Tarros La Spezia punti 30, Sarzana Basket 26, Azimut Vado L. 24, Tigullio Santa Margherita Ligure 20, Centro Sestri Levante 18, Satri Ospedaletti 16, Ardita Juventus 12, Follo e Aurora Chiavari 10, Athletic Alcione Rapallo 4.