Il Sarzana Basket ha convocato per la partita di sabato 21/1, ore 18.30 al Palabologna sarzanese, contro il Centro Sestri Levante per la 4.a giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Silver ligure; arbitrano gli spezzini Stefano Cannata e Davide Campagnolo: Bardi, Bencaster, Casini, Dell’Innocenti, Jonikas, Maffei, Polverini, Salazar, Somma, Stagnari (quest’ultimo, ala-guardia, in pratica al posto dell’indisposta ala-pivot Tesconi).

Giovedì sera l’ultimo allenamento, prima di un match contro un avversario che sembra consono a un salutare riavvio biancoverde, all’indomani della “debacle” di fronte alla Tarros Spezia al Palasprint spezzino…comunque coach Michele Bertieri precisa che in settimana la squadra ha lavorato nel giusto spirito di una volontà di riscossa immediata.

A seguire poi gli altri incontri previsti dal turno.

Athletic Alcione-Aurora, Azimut-Cus, Follo-Ardita Juve, Satri-Tarros.

Infine di seguito l’odierna classifica.

Tarros La Spezia e Cus Genova punti 22, Sarzana Basket 18, Tigullio Santa Margherita 16, Azimut Vado Ligure 14, Satri Ospedaletti e Centro Sestri Levante 12, Ardita Juventus Ge 8, Follo e Aurora Chiavari 6, Athletic Alcione Rapallo 2.