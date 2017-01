Sarzana – 19 Gennaio 2017. Cospicua cornice di pubblico al Memorial “Diego Bologna” di Minibasket che il Sarzana Basket ha organizzato per la categoria degli Aquilotti 2006, nella sua 4.a edizione, a ricordo del leggendario cestista e allenatore locale a cui non a caso sono intitolati torneo e struttura; il quale aveva giocato o collaborato con tutti i club presenti.

Manifestazione articolata in due giornate…preliminari al Palarighe e finali al Palabologna. L’ha spuntata il Gmv Ghezzano, che in finale ha battuto per 18-8 gli anfitrioni del Sarzana, alla Scuola Basket Diego Bologna la “finalina” fra spezzine per il 3.o e 4.o posto col Dlf Don Bosco Bologna; per 14-10.

A seguire infine il parco-giocatori, nel contesto, delle due finaliste…

Gmv Ghezzano: Badalassi, Bini, Cini, Di Carlo, Fabbrini, Facciavento, Favilli, Forti, Kokodziy, Marciano, Michelotti, Pagan, Paterno’, Prencipe (allenatore Puschi).

Sarzana Basket: Arico’, Bardi, Biasol, Bombardi, Cappai, De Michelis, Fabiano, Filorizzo, Galazzo, Lorieri, Marchini, Rossi (allenatori Toffi e Fiore).