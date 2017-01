Lerici – 19 Gennaio 2017. Al Palabiagini lericino la Landini Lerici non ha mancato di festeggiare Natale e Capodanno insieme ai piccoli cestisti delle classi 2008, 2009 e 2010, corrispondenti alle categorie Pulcini per quanto riguarda la sezione maschile e Paperine per quanto concerne quella femminile; le annate più “vecchie” hanno a loro volta festeggiato in cene varie.

In merito a quelle più giovani inoltre, da rilevare la partecipazione di maschi e femmine della 2008 e della 2009 ai raduni cestistici provinciali del Palasprint spezzino e del Palarighe sarzanese, da parte loro gli Aquilotti biancorossi del 2006 sono arrivati terzi nel frattempo al Torneo interregionale di Anzola dell’ Emilia (presso l’omonima società della provincia di Bologna): fra loro anche due bambine.

A proposito questo il parco-giocatori utilizzato nel contesto dell’impresa…Tommaso Andreani, Matteo Cabano, Christian Gega, Evan Hbrord, Alessio Ianniello, Luigi Maccari, Tommaso Olivieri, Andrea Poletto, Marta Ratti, Giulia Scirocco, Alessio Stretti, Nicolò Vergassola, Andrea Vespa, Alessandro Vignali.