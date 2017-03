Basket, Esordio positivo del Cus nei play off di C

GENOVA 21 MAR. Il CUS Genova Basket di coach Pansolin ha conquistato una vittoria in gara-1 dei quarti di finale Playoff di Serie C Silver, ottenuta contro Ospedaletti di coach Lupi. Una buona partenza contro un’avversaria sconfitta in entrambe le occasioni in Regular Season, ma che non va sottovalutato in vista della gara di ritorno.

«Siamo entrati in campo molto concentrati ed abbiamo subito trovato il canestro con facilità», afferma Giovanni Pansolin, «quindi abbiamo messo 15/16 punti di vantaggio tra noi e loro». «Il resto della partita ha riguardato il gestirla in modo da non farli rientrare per non rimettere in discussione la partita», continua il capo allenatore. In conclusione: «Ora ci aspetta un’altra settimana prima di andare a giocare gara-2 per provare a chiudere la serie».