Sarzana – 17/10/17. Il Settore giovanile del Sarzana Basket ha ufficializzato quello che è l’organigramma del suo settore giovanile (per la stagione cestistica 2017/18) mentre è ormai imminente l’avvio di campionato da parte della sua Under 18 e, a fine mese, faranno altrettanto Under 13 ed Esordienti.

Euforia intanto in tutto l’ambiente per la prima vittoria in campionato della Prima squadra, proprio col “bocia” Nicolò Pizzanelli, fra i protagonisti.

Ma vediamo appunto l’organico degli allenatori di un “vivaio” biancoverde che ha in Andrea Giannetti il Direttore sportivo, in Nicola Gianfranchi il Responsabile tecnico, in Enrico Fiore il preparatore atletico…

Under 18: Andrea Gianetti; Under 13: Nicola Gianfranchi; Esordienti: Umberto Toffi; Minivolley: Mirella Sant’Angelo, Sandro Fiore, Michela Iacobelli.

Nella foto Andrea Giannetti