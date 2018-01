Sarzana – 20/1/18. Derby niente meno che con la Tarros La Spezia co-capolista, per il Sarzana Basket domenica 21/1 al Palabologna sarzanese, in quella che è la 4.a giornata del girone di ritorno nella Serie C Silver ligure.

Si gioca alle ore 18.30 e arbitrano Falletti di Genova e Mammola di Chiavari. L’impegno non è sicuramente il più “ad hoc”, per i biancoverdi, per tornare finalmente alla vittoria.

Rientrano la guardia/play Alessandro Bencaster dalla squalifica e il centrale Marco Tesconi che era via, richiamato in “rosa” nel frattempo l’ala/centro Simone Maggiani, data l’emergenza del momento; ancora invece fuori le ali Piero Santini per un infortunio allo scafoide in allenamento (sembra imminente l’operazione) e Nicolò Pizzanelli tuttora ingessato: a un braccio.

Questi infine gli altri incontri in programma…Ardita Juventus Albaro Ge-Aurora Chiavari, Cus Genova-Tigullio Sport Team Santa Margherita, Pegli-Azimut Vado Ligure e Satri Sam Ospedaletti-Follo,

Nella foto Piero Santini