Basket, Cus supera Aurora Chiavari e rimane in vetta

GENOVA 23 DIC. Nell’anticipo del venerdì di Serie C Silver il CUS Genova di Giovanni Pansolin si è imposto al PalaCUS contro l’Aurora Chiavari di Giuliano Marenco, mantenendo così il primo posto in coabitazione con Sarzana e Tarros La Spezia.

«Abbiamo vinto la partita contro Chiavari», commenta coach Pansolin, «fondamentale per continuare la nostra marcia». «Loro sono molto migliorati da quando li abbiamo incontrati all’andata», afferma, «hanno cercato di giocare una partita tattica per metterci in difficoltà» «Noi abbiamo un po’ sofferto nei primi due quarti in cui ci siamo dovuti appoggiare alle iniziative di Bigoni», ammette il capo allenatore, «che poi ha finito la partita con 38 punti essendo fondamentale nei primi due quarti nell’indicarci la strada».

«Non ha potuto giocare Dufour», ricorda l’allenatore, «per un infortunio muscolare patito a Spezia». «Ora aspettiamo le vacanze di Natale per verificare la possibilità di recuperarlo per il derby con l’Ardita», conclude Pansolin.



TABELLINO

CUS GENOVA vs AURORA CHIAVARI 81-53 (16-15; 37-30; 59-43)

CUS GENOVA: Macrì 4, Bestagno 2, Vallefuoco 6, Bigoni 38, Dufour, Millio 5, Mangione 11, Croce 2, Bedini 9, Pettineo 4. Coach: Pansolin.

AURORA CHIAVARI: Pantic, Stefani 6, Segale, Dmitrovic 12, Baiardo 14, Varrone 3, Costacurta 7, Begiqi 6, Muzzi 5, Frulli. Coach: Marenco.