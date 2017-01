Basket, Cus suona la nona contro l’Ardita

GENOVA 11 GEN. Ricomincia il campionato di Serie C Silver con la nona vittoria in campionato per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, ottenuta nello spigoloso derby di Genova contro l’Ardita Juventus di Fulvio Chiesa. Successo dell’andata replicato, questa volta nella palestra di Via Allende. La marcia degli Universitari al primo posto del campionato continua, seppur a braccetto della Tarros La Spezia e potenzialmente di Sarzana, con un partita in meno.

«Era importante vincere la nona partita e l’abbiamo fatto», ha affermato il coach. «Abbiamo giocato una partita un po’ a tratti», ha afferma, sintetizzando la prestazione per mezzo della seguente analisi: «un ottimo primo quarto, un secondo quarto abbastanza rivedibile, poi un terzo ed un quarto quarto solidi in cui comunque siamo riusciti a far valere la nostra maggiore capacità di leggere le situazione e di prendere i vantaggi dai mismatch che la partita ci offriva».

TABELLINO

ARDITA JUVENTUS vs CUS GENOVA 46-67 (8-22; 24-35; 37-52)

ARDITA JUVENTUS: Manica 11, Negrini 6, Rossi 2, Demarte 2, Lotti, Patti, Dallorso 5, Bongioanni 6, Pietronave 1, Visca 13. Coach: Chiesa.

CUS GENOVA: Macrì 10, Bestagno, Vallefuoco 4, Bigoni 17, Dufour 13, Millio 2, Mangione 13, Vicenzi 2, Croce, Bedini 6. Coach: Pansolin.