Basket, Cus pronto per il big match contro la Tarros

GENOVA 24 FEB. Domani è in programma la sfida delle sfide al PalaCUS tra il CUS Genova di Giovanni Pansolin e la Tarros La Spezia di Andrea Padovan. La partita, in cui si affrontano la rispettivamente la seconda e la prima in classifica, rappresenta un autentico crocevia stagionale per le prime tre posizioni. Infatti, in caso di sconfitta, Sarzana con una vittoria a Vado aggancerebbe gli Universitari al secondo posto.

All’andata furono i Bianconeri a spuntarla. L’accoppiamento ai Playoff di Serie C Silver dipende direttamente dall’esito di questo big match che diventa dunque fondamentale per il futuro della stagione dei biancorossi.