GENOVA 7 MAR. È durato una sola giornata il primato del CUS Genova di Giovanni Pansolin in Serie C Silver. Il successo dell’ultimo turno contro la Tarros La Spezia nello scontro diretto aveva spalancato le porte del primo posto in Regular Season per gli Universitari, che però hanno subito una sconfitta contro Sestri Levante di Fabrizio Canepa nel weekend.

«Il bello dello sport è che c’è un punteggio che non mente mai e anche sabato non ha mentito», afferma coach Pansolin. «Sestri Levante ha meritato di vincere giocando con più fame rispetto a noi», continua, «che forse abbiamo patito una sorta di “effetto down” dopo la grande vittoria di sabato scorso». «Quindi un leggero calo di concentrazione che non dovrebbe accadere nell’idealità delle cose ma che purtroppo succede», conclude il capo allenatore, aggiungendo che «siamo arrivati ad un punto della stagione dove chi sbaglia paga».

SESTRI LEVANTE vs CUS GENOVA 75-67 (17-11; 39-30; 57-48)

SESTRI LEVANTE: Castellini ne, Davini ne, Delpino ne, Ferri R. 4, Ferri E. 13, Garibotto 19, Massucco 8, Piardi 4, Poltroneri 16, Calzolari 11. Allenatore: Canepa.

CUS GENOVA: Macrì 19, Bestagno 2, Vallefuoco 5, Bigoni 9, Dufour 21, Pampuro ne, Mangione 11, Vicenzi ne, Croce, Bedini. Allenatore: Pansolin.