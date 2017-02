Basket, Cus alla lunga trasferta di Ospedaletti

GENOVA 4 FEB. Nella giornata di sabato il CUS Genova di Giovanni Pansolin affronterà Ospedaletti di Andrea Lupi al PalaIsnart, in una sfida valida per la terza giornata di ritorno di Serie C Silver.

Se gli Universitari si trovano attualmente al secondo posto a due soli punti dalla Tarros La Spezia capolista, i Ponentini stazionano attualmente al settimo posto, ovvero il penultimo che garantisca l’accesso ai Playoff. Tuttavia, per il CUS è una sfida assolutamente da non sottovalutare in quanto, con una sconfitta, gli Ospedalettesi rischierebbero di essere raggiunte in classifica dall’Ardita Juventus, impegnata a Vado.

Sarà importante, quindi, cercare di dare continuità al percorso che sabato scorso ha permesso di superare in casa la diretta concorrente Sarzana.