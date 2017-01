Basket, continua la marcia trionfale del Cus

GENOVA 18 GEN. Nella giornata di sabato il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin ha superato al PalaCUS l’Alcione Rapallo di coach Pieranti, neo promossa che nell’ultima giornata aveva conquistato la sua prima vittoria in campionato contro Sestri Levante. Ottimi due punti che mantengono gli Universitari al primo posto insieme alla Tarros La Spezia, vincente nel derby contro Sarzana.

«Molto spesso le partite testa-coda sono quelle che presentano più insidie», ha dichiarato coach Pansolin, «perché la squadra che ha 20 punti in più in classifica rischia di fare l’errore di pensare di affrontare la partita con intensità e concentrazione inferiori». «Questo purtroppo è quel che è successo nel primo periodo», continua l’Universitario, «quando siamo andati sotto perché non eravamo attenti e duri in difesa». Chiusura positiva, infine: «Un girone dopo siamo migliorati: infatti, nel secondo quarto abbiamo concesso 7 punti, nel terzo 9 punti».

TABELLINO

CUS GENOVA vs ALCIONE RAPALLO 70-52 (18-19; 33-26; 51-35)

CUS GENOVA: Macrì, Bestagno 5, Vallefuoco 16, Bigoni 10, Dufour 11, Millio 6, Mangione 12, Vicenzi, Croce 6, Bedini 4. Coach: Pansolin.

ALCIONE RAPALLO: Ermirio 17, Gardella 2, Moscotto 2, Costa 2, Giordano 5, Tabacchi, Vexina 13, Cobianchi, Mariani 11. Coach: Pieranti.