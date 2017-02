Sarzana – 24 Febbraio 2017. Risultato che si commenta da solo quello del Palabologna…il Sarzana Basket conduce di trentotto punti a metà gara e, pur calando nel secondo tempo, sfiora la trentina al termine. Dopo tre gare interne contro avversari di bassa classifica, che si spera abbiano fortificato la stabilità psico-fisica dei biancoverdi che intanto inoltre riavvicinano in classifica il Cus Genova a riposo, ecco questi ultimi nel prossimo turno in trasferta a Vado di fronte al quotato Azimut (che però intanto, molto a sorpresa, ha perso in casa davanti al modesto Follo).

Questi infine gli altri risultati in quella che, in Serie C Silver ligure, era l’8.a giornata del girone di ritorno e 19.a in generale: Azimut Vado Ligure-Follo 74-81, Satri Ospedaletti-Ardita Juve non disputata, Tarros Spezia-Centro Sestri 91-77, Tigullio S. Margherita-Aurora Chiavari 57-43 e a riposo appunto il Cus Genova.

Per concludere la classifica odierna; Tarros La Spezia punti 30, Cus Genova 28, Sarzana Basket 26, Azimut Vado Ligure 22, Tigullio Santa Margherita Ligure 18, Centro Sestri Levante 16, Satri Ospedaletti 14, Ardita Juventus Ge e Follo 10, Aurora Chiavari 8, Athletic Alcione 4.

SARZANA BASKET – ATHLETIC ALCIONE 93 – 65

Parziali: 29-8 / 62-24 / 81-43.

SARZANA BASKET: Bencaster 5, Dell’Innocenti 9, Casini 6, Somma 4, Salazar 18, Jonikas 21, Polverini 13, Maffei 17, Bardi 0, Sebastiani 0. All. Bertieri.

ATHLETIC ALCIONE RAPALLO: Poli 4, Gardella 8, Moscotto 12, Costa 11, Giordano 13, Tabacchi, Vexina 7,

Mariani S., Mariani A. 10. All. Pieranti.

Arbitri: Stefano Oro di Genova e Raffaele Bova della Spezia.

Nella foto un momento del match