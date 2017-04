Baseball, Winter League 2017: vincono gli Albisole Bombers

SAVONA. 5 APR. Una spettacolare partita tra le Tigres di Finalborgo e gli Albisole Bombers, unita alla magia della notturna giocata all’ombra della fortezza di Finalborgo, hanno regalato un finale pirotecnico al numeroso pubblico assiepato sulle tribune campo “Viola” per assistere all’atto finale della Finalborgo Baseball Winter League, il campionato provinciale invernale seniores organizzato dalla A.S.D. Aquila Baseball Sofball di Finale Ligure e dalla A.S.D. Albisole Cubs Baseball Team ed ufficialmente riconosciuto dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Baseball Softball.

La possibilità offerta dal regolamento di inserire tre “rinforzi” ai roster delle squadre è stata utilizzata da entrambe le formazioni ed il risultato è stato una partita davvero intensa e spettacolare che ha tenuto il pubblico incollato alle tribune per oltre due ore di bel gioco.

Un continuo batti e ribatti tra le squadre, condito da un lavoro formidabile dei lanciatori e da giocate difensive degne di campionati federali di serie maggiore che ha visto prevalere, meritatamente, con il punteggio di 6 a 5 gli Albisole Bombers guidati da Giulio Calcagno.

“Bellissima serata e meritata vittoria – il commento di Giulio Calcagno, allenatore-giocatore dei Riviera Mariners che in occasione della Winter League ha indossato la casacca degli Albisole Bombers – abbiamo giocato una partita praticamente perfetta e tutti i giocatori, giovani e veterani, hanno dato un fondamentale contributo. Ci siamo divertiti e, sopratutto questa sera abbiamo fatto divertire anche il numeroso pubblico presente. Questa Winter League è stata una vittoria per il baseball albisolese, penalizzato dalla mancanza di un campo dove giocare, e per tutto il nostro sport in genere ”.

Bilancio positivo anche per gli organizzatori “Per oltre un mese Finale Ligure è stata la capitale del baseball ligure e questa prima edizione della Winter League è stata un vero e proprio successo – il commento di Luca Battaglieri – il prossimo anno cercheremo di allungare il campionato e coinvolgere anche altre realtà. Il nostro clima ci permette di giocare, anche in notturna, praticamente tutto l’anno e la decisione da parte dell’Amministrazione comunale di trasformare il campo Viola in un “diamante” si è dimostrata un’idea vincente e lungimirante”.