ANCONA 15 MAR. Grandi emozioni per i “ragazzini” del Baseball Cairo nella giornata di Domenica 12 Marzo per le Finale della decima edizione della Western League.

Come sempre è stata una grande festa di sport con un’impressionante partecipazione di ragazzi a tutto il campionato; infatti a questa edizione hanno partecipato 18 squadre da Liguria, Piemonte e Lombardia, il che significa più di 400 atleti ed un totale di più 200 partite.

Viste le buone performance nei gironi di qualificazione durante gli scorsi mesi invernali, i Cairesi hanno avuto il diritto di partecipare alle finali di Casalbeltrame nei gironi delle 10 migliori squadre per aspirare anche alla vittoria finale.

Questo sicuramente è già stato un ottimo risultato per il team ligure, ed è doveroso fare i complimenti a tutti i suoi atleti che hanno preso parte a questo campionato ed hanno contribuito a tale risultato:

Matteo Angoletta, Riccardo Satragno, Enrico Bussetti, Diego Leoncini, Davide Franchelli, Michele Garra, Ludovico Barlocco, Marco Buschiazzo, Matteo Giuria, Alessandra Noto, Gioele Strazzarino e Lorenzo Baiunco.

Ottimo anche lo staff tecnico, che ha saputo ancora una volta guidare e far divertire il loro team: in primis Giampiero Pascoli, poi Simona Rebella, Simone Lazzari, Simone De Bon e per finire il nuovo acquisto del team Cairese, Edgar Alexander Luna Capasso.

Questa ultima giornata è stata molto difficile per il team valbormidese, infatti si è andata subito a scontrare con le squadre del Rho e del Novara che risulteranno alla fine rispettivamente prima e quarta, ma il fatto più significativo e bello è stato che nonostante le sconfitte, con a volte anche qualche dubbia interpretazione arbitrale, i ragazzi hanno continuato a festeggiare e giocare tutta la giornata con i loro coetanei delle altre squadre, esaltando il vero spirito sportivo che dovrebbe essere comune in tutte le manifestazioni, ma spesso non è così.

Da ricordare anche un momento particolarmente emozionante per il Baseball Cairo durante la premiazione finale, infatti l’allenatore Giampiero Pascoli riceveva un premio speciale per la sua carriera, e per la continua partecipazione al torneo dimostrando sempre con la propria squadra una esemplare sportività.

Appuntamento al prossimo anno per l’undicesima edizione della Western league, dove sicuramente il BC Cairo sarà ancora protagonista.