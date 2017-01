Barriere antiterrorismo ancora posizionate: cosa succede?

GENOVA. 25 GEN. Erano state posizionate nelle festività natalizie per impedire eventuali azioni terroristiche ad opera di camion come era avvenuto a Berlino in un mercatino di Natale; ma ora sono rimaste lì, dove erano state messe, come abbandonate.

Parliamo delle barriere antiterrorismo, fatte con dei blocchi in cemento di muretto new jersey posizionati all’ingresso di piazza Matteotti ed in fondo a via San Lorenzo.

Loro, i new jersey, sembrano essere stati abbandonati, nessuno ne sa niente. Abbiamo chiesto ai negozianti ed anche ad alcuni agenti della zona, ma anche loro non ne sanno nulla.

In effetti oltre a creare non poche difficoltà di manovra alle auto delle stesse forze dell’ordine di pattuglia o di rientro nel Commissariato Centro, e ai mezzi autorizzati ad entrare, fanno davvero un brutto vedere, come se Genova fosse una città in guerra.