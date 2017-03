GENOVA. 28 MAR. Questo pomeriggio presso lo Starhotels President di Corte Lambruschini, 4 a Genova, Go Wine promuove “Barolo, Barbaresco & Friends”, degustazione dedicata al vitigno Nebbiolo. Si tratta della quarta edizione di un evento che si rinnova in città.

L’intento è quello di proporre un banco d’assaggio che comunichi le peculiarità di uno dei più importanti vitigni italiani, nelle diverse denominazioni e territori sulle colline attorno ad Alba e con alcune escursioni in Piemonte.

Con la possibilità di una degustazione tematica di livello, sia a favore dei professionisti del settore, sia a favore del pubblico degli enoappassionati.

Un parterre selezionato di aziende incontra il pubblico al banco d’assaggio; altri vini saranno presentati in speciali Enoteche.

Programma e orari:

Ore 17.00 – 18.30: anteprima riservata ad operatori professionali titolari di Ristoranti, Enoteche e Wine Bar;

Ore 18.30: apertura banco d’assaggio al pubblico alla presenza delle aziende.

Nel corso della serata una breve conferenza di presentazione.

Ore 22.00: chiusura banco d’assaggio.

All’iniziativa hanno aderito: Antichi Vigneti di Cantalupo – Ghemme (No); Batasiolo – La Morra (Cn); Bovio – La Morra (Cn); Bretta Rossa – Tagliolo Monferrato (Al); Bric Castelvej – Canale (Cn); Bric Cenciurio – Barolo (Cn); Bricco Maiolica – Diano d’Alba (Cn); Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema – Carema (To); Cantina Mosparone – Pino d’Asti (At); Cantina Oriolo – Montelupo (Cn); Francone – Neive (Cn); La Bioca – Serralunga d’Alba; La Rachilana – Monforte d’Alba (Cn); La Torricella – Monforte d’Alba (Cn); Malvirà – Canale (Cn); Marsaglia – Castellinaldo (Cn); Massucco Fratelli – Castagnito (Cn);

Nizza Silvano – Santo Stefano Roero (Cn); Palladino – Serralunga d’Alba (Cn); Piazzo Armando – Alba (Cn); Poderi Colla – Alba (Cn); Poderi Moretti – Monteu Roero (Cn); Porro Guido – Serralunga d’Alba (Cn);

Rizieri – Diano d’Alba (Cn); Sobrero Giorgio – Montelupo (Cn);

Sordo Giovanni – Castiglione Falletto (Cn); Tenuta Montemagno – Montemagno (At); Tenuta San Mauro – Castagnole delle Lanze (At); Torraccia del Piantavigna – Ghemme (No); Travaglini – Gattinara (Vc); Vico Giacomo – Canale (Cn).

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 18,00. Riduzioni: € 12,00 Soci Go Wine – € 15,00 Soci di altre associazioni di settore.

L’ingresso sarà gratuito per coloro che decideranno di associarsi a Go Wine direttamente al banco accredito della serata. L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2017 (benefit non valevole per i soci familiari).

Per una migliore accoglienza è consigliabile confermare la presenza alla serata ed il numero di eventuali accompagnatori all’Associazione Go Wine, telefonando al n°0173/364631 oppure inviando un fax al n°0173/361147 o un’e-mail a stampa.eventi@gowinet.it (nella foto: due bottiglie di Nebbiolo e Barolo dell’azienda agricola La Torricella di Monforte d’Alba, azienda che sarà presente con il manager Oscar Pressenda e il referente di zona Angelo Viola).