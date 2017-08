BARCELLONA. 17 AGO. Emergenza terrorismo in Europa. Barcellona sotto attacco degli islamisti. Lo ha confermato la polizia catalana, che ha anche dichiarato di avere arrestato una persona di origine maghrebina.

Un assalitore è stato ucciso durante una sparatoria con le teste di cuoio spagnole, dopo che aveva forzato un posto di blocco. Gli agenti sono a caccia di un terzo terrorista islamico, che al momento risulta ancora in fuga.

L’arrestato ha dichiarato di avere 28 anni, di chiamarsi Driss Oukabir e di avere ottenuto il permesso di soggiorno in Spagna. Tuttavia, secondo i media spagnoli, un altro nordafricano si è presentato alla polizia spiegando in sostanza di essere lui il vero Driss Oukabir: “Mi hanno rubato i documenti”. La polizia ha avanzato sospetti sul fratello più piccolo, che ha 18 anni e risiede a Barcellona.





In ogni caso, la circostanza avvalora l’ipotesi di un furto d’identità da parte di un gruppo di terroristi preparati ed organizzati, che prima dell’attacco avrebbero anche pensato a depistare le indagini.

L’attentato è avvenuto intorno alle 17,20 sulla Rambla. Un furgone bianco con gli islamici a bordo ha falciato decine di persone, percorrendo oltre 500 metri in mezzo alla folla ad una velocità di circa 70 km/h. La gente è scappata terrorizzata e molti si sono rifugiati nei bar e nei negozi in cerca di un riparo.

“Quello che stava alla guida rideva – ha dichiarato una testimone italiana – continuava a ridere ed era contento. La Rambla era piena di gente, la polizia è intervenuta dopo pochi minuti”.

Secondo altri testimoni, ci sono almeno 13 morti ed oltre 50 feriti. Il dato è stato poi confermato dalle autorità locali di Barcellona.

Seguono aggiornamenti.

Un esponente jihadista dell’Isis ha rivendicato l’attacco. Lo ha riferito il Site, sito web che effettua il monitoraggio quotidiano sull’estremismo islamico.

Le autorità spagnole hanno riferito che il numero dei feriti è salito a novanta, tra cui bambini. Almeno una quindicina sono gravi.

Un terzo terrorista in serata è stato arrestato dalla polizia. Lo ha annunciato alle 21 il presidente del Governo catalano. Tuttavia, non sarebbe il conducente del furgone bianco. Complessivamente, quindi, il commando terrorista che ha pianificato l’attacco sarebbe stato composto da quattro persone e non da tre come riferito in precedenza.

Per richieste di informazioni, è attivo il numero telefonico del Consolato Generale d’Italia a Barcellona 0034 934 677 306. Lo ha comunicato la nostra ambasciata a Madrid.