BARCELONA. 18 AGO. E’ passata la notte a Barcellona e questa mattina gli abitanti e i tanti turisti presenti hanno ripreso la loro vita di tutti i i giorni senza arrendersi all’atto vile compiuto ieri dai terroristi.

Purtroppo nella notte, otto ore dopo l’attentato di Barcellona, con i suoi 13 morti e un centinaio di feriti, lo scenario stava per ripetersi a Cambrils, località turistica della costa a sud-ovest della capitale catalana.

In un blitz il Mossos d’Esquadra ha ucciso cinque sospetti terroristi, confermando in un secondo momento che il gruppo aveva investito alcune persone con un’auto, un’Audi A3 nera.





Secondo il governo l’attacco della notte a Cambrils sarebbe legato a quello di ieri pomeriggio sulla Rambla a Barcellona.

Il ministro regionale degli Interni della Catalogna Joaquim Forn a radio RA C1 ha precisato che l’attacco “segue la stessa traccia. C’e’ un collegamento’”.

Sei i civili investiti che sono rimasti feriti, mentre la polizia ha ucciso in un conflitto a fuoco cinque sospetti terroristi che viaggiavano su un Audi A3 nera dopo averla speronata.

Successivamente è stato scoperto che i sospetti attentatori indossavano cinture esplosive da kamikaze.

Per quanto riguarda Barcellona sono 13 i morti, mentre un centinaio sarebbero i feriti.

Secondo quanto comunica l’ambasciatore italiano a Madrid Stefano Sannino, risulterebbero tre italiani feriti.

Si teme, però, per la vita di un italiano: si tratta di Bruno Gulotta, residente a Legnano, in Lombardia, che era in vacanza nella città catalana con la moglie e i figli. Gulotta, 35 anni, al momento dell’attacco si trovava sulla Rambla e potrebbe essere rimasto ucciso dal furgone killer che è piombato sulla folla provocando almeno 13 morti. Al momento tuttavia non ci sono conferme ufficiali della notizia.

Centinaia di turisti hanno lasciato gli alberghi o gli appartamenti affittati nel centro della città.

L’Isis, secondo quanto riferisce il Site, sito di monitoraggio dell’estremismo islamico sul web, pubblicando una immagine in arabo, avrebbe rivendicato l’attentato di Barcellona attraverso ‘Amaq,’ definendo gli attentatori ‘soldati dello Stato islamico’.

Per richieste di informazioni, è attivo il numero telefonico del Consolato Generale d’Italia a Barcellona 0034 934 677 306. Lo ha comunicato la nostra ambasciata a Madrid.

L’attacco a Barcellona in un video su Twitter: