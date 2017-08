Barca affonda ad Imperia: in sei salvati dalla Capitaneria

IMPERIA. 13 AGO. Ieri pomeriggio una barca di sei metri, noleggiata da un turista di Settimo Torinese, è affondata a circa venti metri dalla costa di fronte alla passeggiata dell’Incompiuta ad Imperia.

Sei le persone a bordo, tre uomini e tre donne, che sono sono state salvate dalla Capitaneria.

Il gommone Gc180 della Capitaneria di porto di Imperia ha infatti notato l’imbarcazione in difficoltà e ha chiesto l’intervento della vedetta Cp715, che ha recuperato i sei a bordo, portandoli a Porto Maurizio.





I militari, inoltre, hanno rimosso le taniche di carburante per evitare episodi di inquinamento.

Ancora in corso gli accertamenti per risalire alle cause del naufragio.