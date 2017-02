Balneari contestano ministro Costa: vi siete calati le braghe

GENOVA. 17 FEB. I balneari liguri e toscani hanno contestato il ministro per gli Affari regionali Enrico Costa, durante una riunione convocata per illustrare il disegno di legge delega sulla direttiva Bolkestein che prevede la messa a bando delle concessioni.

“Il provvedimento non ci tutela, vi siete calati le braghe davanti all’Europa, non avete tutelato le nostre aziende”, hanno detto i balneari. ed ancora: “Serviva una proroga di 30 anni o un periodo di transizione lungo come ha ottenuto la Spagna”.

Dal canto suo il ministro Costa rimarcando che sta tenendo incontri come quello odierno in varie parti d’Italia, ha sottolineato quanto sia importante “il confronto con tutti coloro che hanno da offrire un patrimonio di idee. Non mi sono mai sottratto al dibattito. Ritengo si possa arrivare ad una buona legge”.

All’incontro ha partecipato il capogruppo di Liguria Popolare, Andrea Costa che si è detto “Soddisfatto dell’iniziativa che ha visto la presenza non solo dei balneari e dei loro rappresentanti di categoria, ma anche di molti sindaci delle località costiere”. oltre all’assessore regionale al demanio Marco Scajola e diversi consiglieri regionali.