Balleari esulta: 137 milioni per Metro Brin-Canepari e Brignole-Martinez

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto di riparto di 1,397 miliardi di euro per le linee metropolitane, filoviarie e in generale del trasporto rapido di massa. Per Genova sono previsti 137,38 milioni, che verranno destinati alla Metropolitana, con la realizzazione delle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez e l’acquisto di 11 treni a trazione autonoma.

“Sta procedendo con costanza e determinazione – ha dichiarato oggi l’assessore alla Mobilità Stefano Balleari – il disegno di una nuova mobilità sostenibile, come più volte annunciato dal sindaco Marco Bucci. Le risorse stanziate verranno impiegate per l’acquisto di 11 treni e per la realizzazione delle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez. Una esigenza molto sentita dai genovesi che, negli ultimi sei mesi, abbiamo segnalato in più occasioni al ministro Delrio e agli esperti di Missione”.

Anche il Pd genovese e i consiglieri del Gruppo comunale hanno espresso in una nota la loro “soddisfazione per il grande segnale di attenzione del Governo verso la città di Genova”.