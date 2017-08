Bajardo, una messa per l’ex Sindaco Jose Littardi

IMPERIA. 17 AGO. Mercoledì 16 agosto, presso la Comunità Alloggio “Antonio Taggiasco” di Bajardo, è stata celebrata la SS. Messa di San Rocco da Don Ferruccio in ricordo dell’ex Sindaco Jose Littardi, recentemente scomparso.

A conclusione della cerimonia, alla presenza della moglie e dei familiari, il salone principale della Comunità Alloggio “Antonio Taggiasco” è stata intitolato a Jose Littardi.

L’ex Sindaco ha fortemente voluto far sì che il paese di Bajardo si dotasse di una struttura sociale per anziani, attraverso lavori di ristrutturazione dell’ex asilo infantile e la Cooperativa TEMA ha accolto da subito questo progetto in sinergia con l’Amministrazione.





Si ringraziano la famiglia Littardi ed i molti partecipanti Baiocchi che hanno preso parte all’evento con commozione ed affetto.