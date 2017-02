Bagno di folla alla Fiera di Sant’Agata (Video)

GENOVA. 19 FEB. Bagno di folla alla Fiera di Sant’Agata complice la bella giornata di sole con temperature miti.

Alla fine la Fiera di Sant’Agata, che era stata sospesa per le avverse condizioni meteo domenica 5 febbraio, oggi, domenica 19 febbraio, è in pieno svolgimento ed è veramente affollata.

La gente ha letteralmente invaso il quartiere di San Fruttuoso dove classicamente si posizionano le bancarelle, oltre 600, da piazza Manzoni per arrivare in piazza Terralba, passando da piazza Martinez e via Torti.

Imponenti anche le misure di sicurezza con il posizionamento delle ben note barriere antiterrorismo costitute dai muretti new jersey nei punti strategici di accesso presidiati dalla polizia municipale.