GENOVA. 22 FEB. “Nonostante il taglio delle risorse statali, la Regione Liguria e’ in campo già da tempo con diverse misure per far fronte al disagio abitativo, per un ammontare complessivo di oltre 1,3 milioni di euro”.

Lo ha dichiarato stasera l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola (FI) rispondendo all’appello del consigliere regionale M5S Andrea Melis, che chiedeva il rifinanziamento da parte dell’ente del fondo per la locazione dei meno abbienti, dopo il sostanziale azzeramento dei trasferimenti statali.

“Dal 2015- ha aggiunto Scajola- lo Stato non ha piu’ rifinanziato questo fondo, per cui siamo intervenuti supplendo a una grave carenza del governo”. Tra gli interventi rivendicati dall’assessore, l’integrazione del fondo di garanzia a favore dei proprietari e inquilini che non riescono a pagare l’affitto (180.000 euro), quello per i mutui destinato a giovani coppie che acquistano la prima casa e si trovano in difficolta’ momentanee (400.000 euro), e il fondo per la morosita’ incolpevole degli inquilini delle case di edilizia residenziale pubblica (800.000 euro per gli anni 2016 e 2017). Il fondo per la locazione dei meno abbienti, dal 2000 al 2004 e’ stato integralmente garantito dallo Stato con una copertura del fabbisogno dal 100% -pari a oltre 8,8 milioni di euro- a poco piu’ del 40%. Successivamente, in seguito a una costante riduzione dei trasferimenti da Roma, e’ stato progressivamente cofinanziato dalla Regione e dai Comuni”.