GENOVA. 27 FEB. Traghetto Tirrenia Janas, partito da Cagliari, che sarebbe stato devastato la scorsa settimana da una cinquantina di migranti, a bordo per il rimpatrio. Secondo alcuni, una notte da incubo anche per i viaggiatori e il personale. Vissuta con urla, botte, molestie, un’incursione nelle cuccette e il furto di uno smartphone. Solo “tensioni” fra di loro per Tirrenia, la quale ha minimizzato l’episodio spiegando che tali “tensioni” si sarebbero “ripercosse” anche sui passeggeri, ma non ci sarebbero stati danni di rilievo alla nave, né molestie fisiche a personale e passeggeri. Gli africani sarebbero entrati in azione dopo che il bar aveva chiuso e molti di loro avrebbero voluto continuare a sbronzarsi. Gli antagonisti della Rete No Borders Genova, però, hanno pubblicizzato i “danneggiamenti” su Facebook dichiarandosi solidali con i migranti violenti e “rallegrandosi” per quello che hanno definito un “atto di resistenza e sabotaggio” anziché, in ogni caso, senz’altro una deplorevole azione.

“Una 50ina di persone – riporta il post condiviso da Rete No Borders Genova – che avevano ricevuto un decreto di espulsione dal territorio italiano sono state imbarcate, come avviene sempre più di frequente, su una nave della compagnia Tirrenia al porto di Cagliari con destinazione Napoli.

Durante il tragitto, secondo quanto riportano i media, il gruppo si sarebbe reso responsabile di danneggiamenti sulla nave, dove avrebbe rovinato cabine e saloni. Il comandante della nave ha avvertito la polizia che all’arrivo a Napoli è salita sulla nave per verificare l’accaduto e ha fermato i 50 migranti.

Nel ricordare che già in passato la compagnia Tirrenia si è resa complice delle deportazioni (sembrerebbe che d’inverno con una minore presenza di turisti la compagnia lavori di buon grado per il Ministero dell’Interno), non riusciamo a non rallegrarci per questa azione di resistenza e sabotaggio della macchina delle espulsioni, che ha costretto la stampa nazionale a parlare delle deportazioni che avvengono via nave, accendendo i riflettori sulla compagnia responsabile.

Con l’auspicio che il danneggiamento dei vettori che le aziende mettono a disposizione delle autorità porti le stesse a valutare diversamente i costi della loro complicità nella deportazione di esseri umani”.