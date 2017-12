Avegno: corso di istruzione e tecniche di difesa personale

Chi vuole imparare ed approfondire le tecniche per difendersi potrà rivolgersi anche al Comune di Avegno, che ha programmato un corso di difesa personale (in particolare dedicato alle donne).

E’ un sistema pratico, veloce e versatile, basato sulle reazioni istintive del corpo umano, per questo adatto a persone di tutte le età. Il corso permetterà di imparare a difendersi dalle varie forme di aggressione con un’attenzione particolare alle tematiche più delicate.

«L’obiettivo – spiega il maestro Mirko Da Boit – è quello di far sentire le persone, ed in particolare le donne, più sicure, nei confronti del mondo, degli altri, di loro stesse. Nasce con l’intento di far scattare quella scintilla in ognuno di noi, di porre le basi che possano determinare l’inizio di un percorso di consapevolezza sulle tematiche della violenza, della prevenzione e della difesa.»





L’iniziativa, dal punto di vista sociale e in ambito di sicurezza, ha trovato il pieno appoggio e collaborazione da parte dell’amministrazione comunale, sensibili alla questione.

L’incontro di presentazione, darà modo di illustrare la struttura e le tematiche del corso da parte degli istruttori: il maestro Mirko Da Boit e Giovanni Tomaselli, ispettore capo di Polizia in congedo, particolarmente attivo contro la violenza di genere.

Gli incontri con le lezioni si svolgeranno il martedì e giovedì, dalle 20 alle 21 con inizio da gennaio.

Si analizzeranno gli aspetti psicologici, le tecniche di difesa, la gestione e la prevenzione del rischio. L’invito alla serata di presentazione e il corso è rivolto alle donne e agli uomini di tutte le età.

Per informazioni dettagliate telefonare Comune di Avegno (0185-79991 – Fax: 0185-799933). ABov