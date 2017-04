Automobile Club Genova applaude i protagonisti del 2016

GENOVA. 11 APR. Grande partecipazione ieri sera, presso il Salone Coni della Casa delle Federazioni, in occasione della cerimonia di premiazione dei Campioni Sociali 2016 da parte dell’Automobile Club di Genova.

In occasione del tradizionale appuntamento fortemente voluto dal presidente GB Canevello e dal direttore Susanna Marotta, passerella d’onore per piloti, navigatori, scuderie e organizzatori. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Comunale Giorgio Guerello e del presidente Coni Liguria Antonio Micillo, un riconoscimento viene consegnato alle scuderie HPC Historic Projet Club, Lanterna Corse Rally Team, Racing For Genova Team e Sport Favale 07, agli organizzatori Lanternarally, Sport Favale 07 e Valpolcevera Organizzazioni. Applausi per i piloti in evidenza in campo nazionale: Maurizio Rossi (Vincitore Trofeo 3° Raggruppamento CIRAS), Nicola Arena (presente a vari Rally Mondiali FIA), Andrea Drago (vincitore Coppa Classe 1600 Gruppo N Velocità Montagna), Franco Fraquelli (presente al Gran Premio Storico Montecarlo Elva Formula Junior del 1959), Giacomo Gianelli (Vincitore Campionato Italiano Trial 4×4), Marco Riva (Vincitore Coppa Slalom di zona Gruppo N) e Paolo Rocca (Copilota Rally programma ACI Team Rally Italia). Sfilano poi i campioni sociali del 2016: Elena Tomaino (Karting), Danilo Scarcella (Copilota Regolarità), Mario Passanante (Pilota Regolarità), Danilo Mosca (Slalom), Erika Badinelli (Copilota Rally) ed Emanuele Fiore (Rally). Ecco i podi. Karting: 2° Davide Tomaino. Copilota Regolarità: 3° Mariarosa Vicari, 2° Stefano Pardi. Regolarità: 3° Massimo Dell’Acqua, 2° Marco Gandino. Slalom: 3° Gianluca Caserza, 2° Paolo Bordo. Co pilota Rally: 3° Tiziana Fioretti, 2° Francesco Zambelli. In chiusura di serata due premi a sorpresa. A Gino Bruni, per gli oltre 40 anni trascorsi negli uffici dell’Automobile Club Genova e per la cortesia e disponibilità sempre dimostrate nei confronti di tutti i colleghi. Ad Antonio Micillo il prestigioso premio intitolato a Paolo Lena, storico presidente dell’Automobile Club Genova, e assegnato ogni anno a una personalità illustre del mondo sportivo genovese. L’Automobile Club Genova ringrazia anche Associazione Ufficiali di Gara Genova e Federazione Cronometristi Sezione di Genova per la massima collaborazione fornita durante l’ultima stagione.