Autodifesa per donne: Tursi approva i corsi della presidente Corso

Il Comune di Genova istituirà e finanzierà corsi di autodifesa gratuiti per donne, suddivisi in un modulo prettamente teorico e in uno pratico.

Lo ha stabilito oggi il Consiglio comunale approvando una mozione della consigliera e presidente della Commissione Pari opportunità Francesca Corso (Lega Nord Liguria).

Sono stati 30 i voti a favore (centrodestra e M5S), 10 gli astenuti (Pd, Lista Crivello e Chiamami Genova) che hanno chiesto un approfondimento della tematica in Commissione prima della votazione.





“Attacchi e violenze contro le donne sono in aumento – ha dichiarato la presidente Corso – i fatti di cronaca ci testimoniano la costante crescita delle aggressioni per strada. Le donne rientrano tra le categorie di cittadini più vulnerabili e statisticamente più soggette ad aggressioni. Perciò bisogna intervenire”.

“Penso che dare alle donne gli strumenti per difendersi sia una cosa utile – ha spiegato l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino – servirà un passaggio in Commissione per analizzare i vari aspetti tecnici e burocratici per poi trasformare in realtà la proposta di Francesca Corso”.

La consigliera comunale della Lega Nord Liguria ha quindi ribadito la sua intenzione di realizzare anche il progetto che prevede la distribuzione gratuita di spray al peperoncino alle genovesi che ne facciano richiesta. In tal senso, si pensa di organizzare una giornata dedicata alle donne.