GENOVA. 26 DIC. Incidente intorno alle 19 in corso Italia a Genova. Per cause in via di accertamento un’auto è finita fuori strada e si è cappottata.

All’interno c’era una donna che è rimasta praticamente illesa. Non ci sono stati coinvolgimenti di altri veicoli o persone.

Probabilmente all’origine dell’incidente un colpo di sonno. Sul posto la polizia municipale e i soccorritori della Croce Bianca genovese.