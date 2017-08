Auto si cappotta a Deiva sulla A12: 5 feriti lievi

SPEZIA. 16 AGO. E’ di cinque feriti lievi il bilancio di un’incidente avvenuto stamane sulla A12 all’altezza di Deiva Marina, dove un’auto ha urtato il guardrail e si è ribaltata.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi con la guardia medica e le ambulanze di Borghetto, Santo Stefano Magra, Brugnato e Muggiano che hanno trasportato i cinque occupanti al pronto soccorso di Lavagna.

Gli agenti della Polizia stradale ed i tecnici di Salt hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i Vigili del fuoco di Brugnato hanno rimosso il mezzo evitando il formarsi di lunghe code.





Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento.