“Gli austriaci danno fiducia al centro-destra del giovane Sebastian Kurz. Un vento nuovo vicino al nostro confine: buon auspicio per quanto accadrà presto in Italia e un Partito Popolare in grado di proporre ciò che la gente vuole. Questa la strada giusta”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere politico di Silvio Berlusconi e governatore della Liguria, Giovanni Toti, in merito alle elezioni di ieri in Austria.

“Vola FPÖ – ha aggiunto il segretario nazionale della Lega Nord Liguria ed assessore regionale Edoardo Rixi – partito storicamente alleato della Lega. Scatenati i media italiani che parlano già di razzisti, estremisti e chi più ne ha più ne metta. Fatevene una ragione. Tantissimi austriaci hanno scelto il cambiamento e spero che presto potremo dire lo stesso anche da noi”.