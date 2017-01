GENOVA. 20 GEN. Riapre questa sera in entrambe le corsie la Statale Aurelia nel Comune di Arenzano. Lo ha annunciato oggi la Regione Liguria, dopo il dissequestro dell’area da parte della Procura di Genova a fronte del completamento dei lavori di messa in sicurezza. La strada era stata interrotta il 19 marzo scorso a causa di una frana. Il 7 settembre era stata riaperta una sola corsia, percorribile a senso unico alternato.

“Un’altra battaglia vinta – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – nonostante le numerose difficoltà affrontate. Grazie a tutti quelli che hanno operato per raggiungere questo importante risultato. Il traguardo raggiunto oggi è il frutto della piena collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti”.

Per l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone “la riapertura integrale di questo tratto di Aurelia costituisce un traguardo importantissimo per tutta la Liguria. La Regione, in piena collaborazione con Anas, soggetto titolare della strada, ha fatto la propria parte fino in fondo, sostenendo l’intervento economico finanziario e mettendo a disposizione la propria struttura tecnica per monitorare costantemente la situazione”.

L’assessore Giampedrone ricorda le difficoltà che tutti i soggetti intervenuti hanno dovuto affrontare per arrivare al risultato di oggi “non solo a causa del fronte di frana molto ampio e complesso, ma anche perché i terreni oggetto dei lavori sono privati e i lavori di ripristino hanno comportato interventi molto puntuali e delicati dal punto di vista idrogeologico. Oggi, con la riapertura della strada in entrambi i sensi di marcia, viene finalmente ripristinata la completa normalità dal punto di vista infrastrutturale e, auspico, anche socio-economico per tutti gli operatori della zona, che hanno patito molti disagi a seguito dell’interruzione della strada. Questa riapertura significa il ritorno alla vita e il superamento definitivo di una situazione per molti versi critica per i collegamenti stradali tra il ponente e il levante ligure, considerato che l’Aurelia è l’unica viabilità alternativa all’autostrada”.