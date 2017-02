Aumenta l’assegno indennità di accompagnamento 2017

GENOVA 24 FEB. L’indennità di accompagnamento per il 2017 sarà pari a 515,43 euro mensili per un totale annuo di 6.185,16 euro. Cos’è l’indennità di accompagnamento? A chi spetta e in quali termini si definisce? Si chiedono in molti. L’indennità di accompagnamento è una’ opera assistenziale e spetta agli invalidi civili totali che hanno impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, cioè l’inabilità nel compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.

L’indennità spetta a cittadini italiani, cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, fino a che abbiano residenza stabile ed abituale in Italia. L’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta ad un bambino (in alternativa all’indennità di frequenza), ad un adulto in età lavorativa (con o senza pensione di inabilità a seconda del reddito), ma anche all’over 65enne. L’indennità è erogata al “solo titolo della minorazione“, è indipendente dalle condizioni economiche dell’invalido e del suo nucleo familiare, perché rappresenta il concorso dello Stato nelle spese per la tutela e la cura dei cittadini non autosufficienti.

L’indennità è erogata per dodici mensilità, è esente da Irpef , cioè non è tassata e non va dichiarata in denuncia dei redditi, ma non è reversibile e non spetta in caso di ricovero a titolo gratuito in strutture pubbliche o convenzionate. Per fare la domanda di indennità di accompagnamento il cittadino interessato si deve recare dal medico di base per la redazione e la trasmissione telematica all’Inps del certificato per invalidità civile ed accompagnamento (handicap e disabilità).

Poi entro 90 giorni dal rilascio del certificato il cittadino – tramite il Patronato – inoltra la domanda di invalidità civile, in modalità telematica all’Inps. Per finire ricordiamo che per i malati oncologici la Legge 80/2006 ha previsto un iter più veloce: la visita dovrà essere fissata entro 15 giorni dall’invio della domanda. Per conoscere ogni particolare su questi aiuti dello Stato ci si deve affidare ad un patronato di assistenza. ABov.